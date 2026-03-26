“Histoire Femme – Storie di Donne”: arte, musica e poesia al Museo Olivetti

CASERTA – Venerdì 27 marzo, alle ore 17, nella Sala Conferenze del Museo Dinamico della Tecnologia A. Olivetti, presso Villa Vitrone a Caserta, sarà presentata al pubblico la rassegna di arte contemporanea “Histoire Femme – Storie di Donne”, ideata e curata dall’artista Claudia Mazzitelli.

Programma

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Solino, Direttore del Polo Museale della Provincia di Caserta, e di Mauro Nemesio Rossi, Direttore del Museo Dinamico della Tecnologia A. Olivetti, interverranno:

Flavio Quarantotto , critico d’arte

, critico d’arte Claudia Mazzitelli , artista

, artista Maria Pia Dell’Omo , poetessa

, poetessa Francesca Paola Zaza D’Aulisio, soprano

soprano Gloria D’Alterio, pianista

Sarà affidato al critico d’arte Flavio Quarantotto il compito di introdurre e approfondire i contenuti della rassegna.

La rassegna

“Histoire Femme – Storie di Donne” è un progetto dedicato alle donne che hanno segnato la storia, attraverso un percorso artistico che intreccia arti visive, poesia e musica. La scelta del Museo Olivetti come sede espositiva richiama il pensiero di Adriano Olivetti, che individuava nella bellezza e nell’armonia elementi fondamentali della vita.

Le opere in esposizione

In mostra otto opere appartenenti alla ricerca “Histoire Femme – eccellenza al Femminile”, realizzate da Claudia Mazzitelli. I lavori sono ritratti di donne che incarnano, in forme diverse, consapevolezza, dignità e pluralità di ruoli.

L’artista rende omaggio a figure femminili di rilievo storico e culturale, tra cui:

Santa Caterina da Siena, Maria Amalia di Sassonia, Maria Callas, Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo, Palma Bucarelli, Sophia Loren, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna.

Il progetto artistico

La collezione si sviluppa come una narrazione dell’universo femminile attraverso processi di metamorfosi e trasfigurazione, restituendo una visione delle donne come protagoniste consapevoli della propria esistenza e del proprio ruolo nella società.

Sulle tele, Claudia Mazzitelli elabora contenuti che valorizzano il profilo culturale e umano dell’universo femminile, mettendo in evidenza capacità di visione, progettualità e competenza, anche in ambito professionale.

Arte, poesia e musica

Alle opere visive si affiancano i ritratti in versi di Maria Pia Dell’Omo e le interpretazioni musicali del soprano Francesca Paola Zaza D’Aulisio e della pianista Gloria D’Alterio, in un dialogo tra linguaggi espressivi che costruisce un percorso emozionale unitario.

Promozione

L’evento è promosso da AIAPI – Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia, partner ufficiale UNESCO, e dal Premio Internazionale Luigi Vanvitelli.