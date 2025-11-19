“Hollywood incontra il Golfo di Napoli”

-Come entrerà in scena a Palazzo Palladini resta top secret, custodito con cura dalla produzione. Quel che è certo, però, è che l’arrivo di Whoopi Goldberg non passerà inosservato: la si immagina apparire con uno dei suoi abiti coloratissimi, carica di energia e con una battuta fulminante pronta a spiazzare tutti i condomini. Un ingresso destinato a diventare uno dei momenti più iconici della soap, capace di unire l’eleganza hollywoodiana al calore irresistibile di Napoli.-

Napoli ha accolto una delle sue ospiti più inattese e straordinarie: Whoopi Goldberg, icona del cinema internazionale, è sbarcata in città per dare ufficialmente il via alle riprese della sua partecipazione speciale a Un posto al sole. Un evento irripetibile per la storica soap di Rai 3, che da oltre venticinque anni accompagna quotidianamente milioni di telespettatori. L’attrice, come aveva anticipato ai palinsesti Rai, resterà a Napoli per circa quattro settimane, lavorando negli studi Rai di viale Marconi. Le puntate che la vedranno protagonista arriveranno in onda da febbraio 2026, seguendo la normale programmazione serale. Il suo arrivo è stato celebrato da un breve video girato direttamente nel camerino: Goldberg, sorridente e affabile, saluta il pubblico italiano, scherza con lo staff e tenta qualche frase nella nostra lingua, lasciando intravedere entusiasmo sincero per questa nuova avventura. In pochi minuti la clip ha conquistato i social, scatenando curiosità e affetto da parte dei fan della soap e dell’attrice. Rai Fiction ha fatto sapere che il suo personaggio sarà al centro di una trama originale, costruita esclusivamente per lei: mistero, tensione narrativa e forse… una scintilla sentimentale con uno dei volti storici della serie. Un regalo prezioso per una produzione che continua a rinnovarsi senza perdere l’anima che la rende unica.

Chi è Whoopi Goldberg – Una vita da pioniera

Nata come Caryn Elaine Johnson nel 1955 a New York, Whoopi Goldberg è una delle poche artiste al mondo a vantare il prestigioso EGOT: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Ha conquistato il pubblico internazionale con ruoli indimenticabili come Sister Act, Ghost, Il colore viola, costruendo una carriera che unisce talento, impegno sociale, comicità e una presenza scenica inconfondibile. Oltre al cinema, Goldberg è una figura di spicco della televisione americana, co-conduttrice storica del talk show The View, e una voce attiva nelle battaglie per i diritti civili, l’uguaglianza e la libertà artistica. Il suo carisma, la sua ironia e la sua capacità di emozionare rendono ogni progetto un piccolo evento. E questa volta, l’evento accade a Napoli al tramonto del Vesuvio e sul golfo di Napoli.