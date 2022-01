Hub vaccinale Iperion . Arrivano a sorpresa i volontari della Croce Rossa e distribuiscono calze a tutti i bambini( LE FOTO)

Caserta. E’ stata una graditissima sorpresa quella che hanno preparato i volontari della Croce Rossa -Comitato Caserta per tutti quei bambini che nella mattinata di oggi, giovedi 6 gennaio ,si erano recati all’ hub vaccinale dell’Iperion per farsi somministrare la loro dose di vaccino.

La troupe di volontari ,capeggiati dalla presidente Teresa Natale, ha donato dolci e sorrisi a tutti i presenti.I bambini sono apparsi da subito felicissimi per l’ iniziativa e il clima è divenuto presto festoso. Gli uomini e le donne della Croce Rossa -comitato di Caserta hanno distribuito gratuitamente circa 90 calze dimostrando , ancora una volta , la propria volontà di essere presente su un territorio che mai come in questo periodo sta subendo pesantemente l’evolversi della pandemia Covid-19.