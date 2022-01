Hub vaccinale pediatrico all’I.C. “Galilei”

Arienzo – “Carissimi genitori, rivolgo a tutti voi un accorato appello …” questo è l’incipit della lettera che la dirigente dell’I.C. “G. Galilei” di Arienzo, prof.ssa Rosa Prisco ha pubblicato sui canali social del suo istituto.

Un appello accorato ai genitori, quei genitori che l’hanno sempre affiancata e ai quali la scuola offre un ulteriore servizio.

Grazie ad un accordo sul territorio, promosso dall’ Istituzione Scolastica Arienzana e l’ASL di Caserta, nella persona del Direttore Generale dott. Ferdinando Russo, sarà allestito nei giorni VENERDÌ 21 e SABATO 22 GENNAIO, dalle ore 15:00 alle 19:00, un HUB VACCINALE PEDIATRICO presso il plesso VALLETTA in via Roma, 160 ad Arienzo.

Le adesioni dovranno pervenire entro giovedì 20 Gennaio, compilando il modulo e consegnandolo ai responsabili di plesso o in segreteria in Via Roma 160.

L’accesso al presidio vaccinale è esteso a tutti gli afferenti alla fascia d’età interessata, anche da altri comuni della provincia.

Ancora una volta il “Galilei” a servizio del territorio, ancora una volta “per primi”, è infatti la prima volta che nel Distretto sanitario di appartenenza, viene istituito un hub vaccinale pediatrico.