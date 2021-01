I bambini di Montedecoro quando torneranno nella loro scuola?

Maddaloni. L’amministrazione calatina, attraverso la proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici D’Alessandro, ha deliberato, in data 13-01-2021, il progetto di fattibilità tecnica per la demolizione e la ricostruzione del plesso scolastico di scuola dell’infanzia e primaria in località Montedecoro.

Alla luce di questa delibera, il consigliere di opposizione Angelo Tenneriello, ha presentato un’interrogazione per conoscere a quali bandi, siano essi nazionali o regionali, si aderirà per procedere e con quale tempistica.

I dettagli nell’interrogazione allegata: