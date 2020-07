I bambini protagonisti del Bufala Village.

Seconda edizione del Bufala Village: i bambini protagonisti.

Scopri come partecipare al Contest Fotografico

Il comunicato:

SAN MARCO EVANGELISTA – “Sarà un’ottima occasione per avvicinare i più piccoli al mondo delle bufale, una manifestazione che consente una insolita visione su questo straordinario animale ”, ha dichiarato Chiara Caso, di Ris Bufala. Anche questo sarà, dunque, la seconda edizione del Bufala Village, che si terrà presso il Polo Fieristico A1 Expò #CasertaSud dal 24 al 26 luglio dalle ore 18:00 alle 24:00. Oltre ad un’intera area dedicata ai piccoli, infatti, ci sarà la possibilità di curiosare e conoscere meglio la bufala mediterranea italiana nella fattoria didattica dell’evento, grazie alla collaborazione dello staff di Ris Bufala, associazione riconosciuta come Ente Selezionatore dal MIPAAF nel giugno del 2018; costituita da più di 400 allevamenti bufalini distribuiti in tutta Italia, con circa 500.000 capi (vivi e riformati) iscritti a Libro Genealogico (LG).

Seguendo la pagina facebook si potrà non solo scoprire come acquistare il biglietto online ma anche come essere parte attiva dell’evento con i dettagli della seconda edizione del Concorso Fotografico “Bufala Click”. Basterà fotografare una bufala in qualsiasi habitat o un piatto bufalino preferito; inviare la foto con un messaggio privato alla pagina #BufalaVillage con i dati personali (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e indirizzo mail), entro le ore 24 del 20 Luglio 2020 e così partecipare al contest. La foto con più like alle ore 20 del 26 Luglio 2020 riceverà un premio durante l’evento. La manifestazione ricca di tante sorprese da scoprire.