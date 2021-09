I.C. Vanvitelli San Benedetto: bambini e docenti ancora senza sede

Una settimana all’inizio delle lezioni e in città ci sono ancora scuole_cantiere. Ma mentre per le scuole di élite si è prontamente trovata una sistemazione ad hoc, ci sono scuole come il plesso di San Benedetto dell’ I.C. Vanvitelli che, lungi da una data di consegna, vede i bambini della primaria e della materna ( oltre cento), docenti e collaboratori in cerca di una sede. Ad oggi l’amministrazione non ha soluzione, non ha ancora trovato una sede idonea sia per l’età degli scolari sia per non creare difficoltà alle famiglie, così come ha fatto per le scuole di élite. Già da gennaio, quando i piccoli della primaria sono stati spostati al plesso di via Barducci il disagio delle famiglie era iniziato. Genitori costretti a fare slalom nel traffico cittadino per accompagnare figli alla materna a San Benedetto, figli a via Barducci e, alcuni, figli alle scuole medie di parco Aranci. Sopportabile disagio in vista della riapertura del plesso di San Benedetto ristrutturato. Ma ad agosto l’amministrazione ha sfrattato anche il lato che ospita la materna per estendere lavori che procedono a rilento. Ma fosse solo questo il problema. Lo sfratto è avvenuto senza una soluzione alternativa. Ad oggi non vi è una sede.

Nobile il piano di ristrutturazione dei plessi scolastici, ma la domanda è…….Un buon padre di famiglia ( principio che un amministratore della cosa pubblica dovrebbe avere fatto proprio) avrebbe aperto contemporaneamente cantieri in più plessi senza almeno aver trovato una soluzione alternativa nel rispetto dei diritti dei cittadini? E stiamo parlando di bambini e scuola…non di villette e piazzette.