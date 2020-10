Da stamattina stiamo ricevendo segnalazioni da ogni dove. Caserta è invasa ma neanche Maddaloni scherza. Sciami di insetti che potrebbero classificarsi come calabroni volano spaventando non poco per la loro pericolosità e per le loro dimensioni. Non sappiamo a cosa sia dovuto questo fenomeno, ma urge un intervento per debellarli. Certo che questo 2020 farà passare in secondo piano guerre, carestie e le bibliche piaghe d’Egitto!