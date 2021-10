Sono 22 i convocati per la gara infrasettimanale in programma al Pinto contro il Gravina. Tornano a disposizione Liccardi e Di Somma. Out ancora Feola e Sansone.

I CONVOCATI

Portieri: Sarracino, Trapani.

Difensori: Alouan, Capitano, Di Somma, Monti, Pambianchi, Rainone, Tufano.

Centrocampisti: Carannante, Chinappi, Maresca, Sambou, Vacca, Vicente.

Attaccante: Cusumano, D’Ottavi, Favetta, Felleca, Liccardi, Mansour, Nicolau.