I calciatori convocati per domani da mister Guidi

Domani la Casertana tornerà in campo alle ore 15:00, per il recupero della sfida contro il Foggia. Una gara molto importante per i falchetti e con il divieto di poter sbagliare.

Intanto in questi minuti la società ha fatto sapere la l’usta dei convocati per la sfida di domani pomeriggio.

Questo il comunicato della Casertana:

“Sono 22 i rossoblu a disposizione di mister Guidi.

Fermi ai box Konate e Izzillo che si vanno ad aggiungere a Santoro, Petruccelli ed Origlia e allo squalificato Hadziosmanovic”