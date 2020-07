I Carabinieri arrestano a Caserta 23enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

CASERTA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 23enne del posto. Il giovane, a seguito di controllo operato dai militari dell’Arma, è stato sorpreso in possesso di 4 gr. di marijuana suddivisi in 4 dosi nonché della somma di € 405,00 in contanti.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati nella camera da letto, ulteriori gr. 20 di marijuana suddivisi in 4 dosi, materiale da taglio e confezionamento.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.