I Carabinieri arrestano due persone per spaccio di crack

Nel corso della notte i Carabinieri della Stazione di San Prisco hanno arrestato un 22enne di origine albanese e un 45enne di Marcianise, entrambi accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato in via Pio XII a San Prisco mentre si trovava alla guida di una Renault Twingo. I militari lo hanno sorpreso subito dopo la cessione di due dosi di crack, per un peso complessivo di 0,8 grammi, a un cliente. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire altri 3,9 grammi della stessa sostanza.

Gli accertamenti immediati hanno condotto i Carabinieri al presunto fornitore del 22enne, un 45enne residente a Marcianise. La perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’uomo ha portato al sequestro di 18 dosi di crack, per un totale di 6,9 grammi, oltre a circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Entrambi gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.