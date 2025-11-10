I Carabinieri arrestano gestore di attività abusiva di riparazione elettrodomestici

Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise ed alla Stazione Carabinieri di Gricignano d’Aversa, nel corso di un controllo congiunto, hanno tratto in arresto il gestore di un’attività abusiva di riparazione di elettrodomestici. Il soggetto si è reso responsabile di un illecito smaltimento sul suolo nudo degli apparecchi che non è riuscito a riparare (rifiuti RAEE classificati pericolosi), in un fondo recintato dallo stesso condotto a cui si accede attraverso un cancello assicurato con catena e lucchetto.

All’atto dell’accesso al fondo si è potuto constatare la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da RAEE e precisamente: nr. 47 frigoriferi non bonificati, nr. 8 lavatrici non bonificate, nr. 3 congelatori, nr. 8 motori di condizionatori, nonché rifiuti ingombranti di varia natura. I predetti rifiuti sono risultati ammassati su suolo nudo, ed esposti alle intemperie, e su alcuni di essi erano cresciute formazioni di erbe spontanee a dimostrazione di una loro permanenza in sito da diverso tempo.

Detti apparecchi sono classificati rifiuti pericolosi perché contengono i gas fluorurati (F-gas) il cui rilascio in atmosfera è vietato perché possono provocare danni ambientali.

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria è stata rinvenuta anche l’autovettura del trasgressore sulla fiancata la scritta pubblicitaria dell’esercizio di riparazione di elettrodomestici e condizionatori, nonché altri analoghi rifiuti stivati nel vano garage in sua disponibilità.

I predetti militari hanno quindi proceduto all’arresto in stato di flagranza del responsabile della grave condotta illecita ed hanno sottoposto in sequestro tutti i rifiuti speciali pericolosi ricondotti all’attività abusiva dallo stesso esercitata.