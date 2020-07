I Carabinieri arrestano un 51 enne per lesioni e maltrattamenti in famiglia

CASTEL VOLTURNO – Nel corso della notte passata, in Castel Volturno, i Carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto un 51enne del luogo per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma, avrebbe aggredito la 51enne compagna colpendola con bastone in ferro, procurandole un trauma contusivo alla spalla dx ed escoriazioni multiple giudicate guaribili in gg 10 s.c.

A richiedere l’intervento dei carabinieri è stata la stessa donna che, sentita in merito ha riferito anche di pregresse violenze domestiche subite, nel corso tempo, ad opera del compagno, mai denunciate.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (ce).