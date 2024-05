i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone applicano misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo

In data 16 Maggio 2024, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (CE), all’esito di

un’articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione

Distrettuale Antimafia – hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura

cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di un soggetto ritenuto

gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 56- 629, 629 e 416 bis. 1 c.p. Il provvedimento

scaturisce dagli esiti delle investigazioni svolte successivamente alla ricezione delle denunce

presentate ai Carabinieri di Mondragone dalle persone offese, che in un lasso temporale

individuabile fino al 08.05.2024, hanno subito tentate o realizzate estorsioni, aggravate dal metodo

mafioso, da parte di noto esponente apicale della criminalità organizzata mondragonese.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso

cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle

indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.