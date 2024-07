I CARABINIERI DENUNCIA UN 63ENNE PER OMISSIONE DI SOCCORSO

I carabinieri della sezione radiomobile di Capua, nel corso della mattinata odierrna hanno denunciato in stato di libertà un 63enne di Bellona (CE) che, nella serata dell’8 luglio scorso, in Capua, via Santa Maria Capua Vetere, alla guida di un’Audi A4 SW, dopo aver colliso con un motociclo Piaggio Beverly, con in sella due persone, è fuggito omettendo di prestare soccorso ai centauri rimasti lievemente feriti.

Alla identificazione del conducente dell’Audi, i militari dell’Arma sono giunti attraverso l’acquisizione e la visualizzazione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona che gli hanno permesso di provare che alla guida della predetta autovettura, al momento del sinistro stradale, vi era il proprietario il 63enne.