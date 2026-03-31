I Carabinieri Forestale e la polizia locale sequestrano intera attività di autolavaggio

Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), collaborati da
personale della Polizia Locale di Teverola (CE), hanno sequestrato in comune di Teverola
(CE) un’intera attività di lavaggio autovetture per gravi violazioni ambientali.
Le acque reflue prodotte dall’autolavaggio, stoccate quali rifiuti liquidi in apposita vasca di
contenimento, sono risultate giacenti in sito da oltre un anno, in violazione delle tempistiche
ammesse per il deposito temporaneo dei rifiuti.
È stata accertata la presenza di un contenitore colmo di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, miscelati tra di loro, costituiti da imballaggi in carta e cartone, RSU e tappetini
di gomma auto usurati.
I militari hanno proceduto al sequestro d’iniziativa del lavaggio e dei rifiuti predetti per il
reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, deferendo in stato di
libertà il titolare dell’attività.
Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), collaborati da