I Carabinieri Forestale e la polizia locale sequestrano intera attività di autolavaggio

Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), collaborati da

personale della Polizia Locale di Teverola (CE), hanno sequestrato in comune di Teverola

(CE) un’intera attività di lavaggio autovetture per gravi violazioni ambientali.

Le acque reflue prodotte dall’autolavaggio, stoccate quali rifiuti liquidi in apposita vasca di

contenimento, sono risultate giacenti in sito da oltre un anno, in violazione delle tempistiche

ammesse per il deposito temporaneo dei rifiuti.

È stata accertata la presenza di un contenitore colmo di rifiuti speciali pericolosi e non

pericolosi, miscelati tra di loro, costituiti da imballaggi in carta e cartone, RSU e tappetini

di gomma auto usurati.

I militari hanno proceduto al sequestro d’iniziativa del lavaggio e dei rifiuti predetti per il

reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, deferendo in stato di

libertà il titolare dell’attività.