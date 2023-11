I CARABINIERI FORESTALE SEQUESTRANO FABBRICATO ABUSIVO IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN AREA PROTETTA E TUTELATA PAESAGGISTICAMENTE

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno (CE), nel corso di un servizio

di perlustrazione e controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle

condotte illecite in materia ambientale, hanno notato in comune di Falciano del Massico

(CE), alla località Monte Massico, notando presso un fondo agricolo e boschivo, la presenza

di un cantiere edile in cui si stava eseguendo la realizzazione di un manufatto.

I successivi accertamenti hanno determinato che la piccola abitazione, realizzata in

economia con blocchi di tufo, termoblocchi in laterizio e copertura con pannelli coibentati,

era completamente abusiva nonché ricadente in area sottoposta a plurimo regime

vincolistico: area protetta per l’inclusione nella riserva naturale regionale “Lago di

Falciano”; area vincolata paesaggisticamente; area Rete Natura 2000 “Direttiva Habitat” in

quanto inclusa nella Zona Speciale di Conservazione codice SIC IT8010015.

Immediatamente i militari hanno sottoposto l’immobile a sequestro preventivo ed hanno

deferito in stato di libertà il proprietario dell’area, coincidente con l’esecutore dei lavori, per

aver integrato reati in materia urbanistico-edilizia e sismica, deturpamento del paesaggio,

danneggiamento di area protetta e deterioramento di un sito Rete Natura 2000.

Molto pregnante è la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 che è una rete internazionale di

habitat naturali protetti, collegati tra di loro da “corridoi di connessione ecologica”, che

hanno lo scopo di preservare specie animali e piante che vivono in quel tipo di habitat

nonché per consentire agli animali selvatici di muoversi liberamente da un territorio ad un

altro favorendo in tal modo la loro diffusione anche in territori dai quali erano scomparsi.