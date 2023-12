I CARABINIERI FORESTALI DI MARCIANISE SANZIONANO DUE PESCHERIE CON SEQUESTRI DI PRODOTTI ITTICI IRREGOLARI VENDUTI AL DETTAGLIO

In questi giorni, in cui si commercializzano grosse quantità di prodotti ittici da consumare a

tavola in occasione delle festività, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise

sono impegnati a svolgere dei controlli nelle pescherie del territorio di competenza.

Controlli che afferiscono alla tracciabilità, etichettatura e regolarità degli shopper forniti al

compratore per il trasporto degli alimenti acquistati.

In due distinte pescherie in Trentola Ducenta Capoluogo i predetti militari hanno accertato:

 in un caso, la commercializzazione di Kg 10 circa di mitili (vongole) esposti al pubblico

per la vendita, immersi in vasca ed imballate, senza alcun cartellino riportante le

indicazioni obbligatorie quali: il nome scientifico della specie e metodo di produzione

(pescato, pescato in acque dolci, allevato);

 nel secondo esercizio, la commercializzazione dei seguenti prodotti ittici: tonno kg 3,7,

spigola kg 4,08, orate kg 1,8, filetto di persico kg 1,4, merluzzo kg 1,9, alici kg 10,3,

esposti al pubblico senza alcun cartellino riportante le predette indicazioni obbligatorie.

Tutti gli anzidetti prodotti ittici sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed ai

trasgressori sono state elevate sanzioni amministrative per euro 1500 cadauno.

Inoltre, in entrambi gli esercizi commerciali si è anche accertata la commercializzazione di

tipologie di shopper con maniglie esterne, mediante consegna a pagamento (o a titolo

gratuito), non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa italiana vigente, e più

precisamente prive di ogni qualsivoglia certificazione da parte di organismi accreditati che

attestino la biodegradabilità, la compostabilità e la presenza del contenuto minimo di

materia prima rinnovabile. Borse di plastica irregolari che sono state anch’esse sottoposte a

sequestro amministrativo con applicazione della sanzione di euro 5000 per ciascuno dei due

trasgressori.