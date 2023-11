I CARABINIERI FORESTALI SCOPRONO UN ILLECITO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI E DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN UN FRANTOIO OLEARIO

Sessa Aurunca .Militari appartenenti ai Nuclei Carabinieri Forestale di Sessa Aurunca, Roccamonfina,

Vairano Patenora e di Pietramelara, coadiuvati da personale tecnico dell’ARPAC del

Dipartimento di Caserta, hanno esperito, in comune di Sessa Aurunca (CE), alla Via

Circumvallazione, un controllo presso un frantoio oleario ivi ubicato.

La verifica ha evidenziato l’esistenza di un pozzetto, posto nel piazzale retrostante l’area di

lavorazione e collegato alla pubblica fognatura comunale, nel quale venivano smaltite

illecitamente, sia le acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive stoccate in

una vasca interrata attraverso una pompa di sollevamento sommersa ed una tubazione in

plastica corrugata, sia le acque di lavaggio delle olive immesse direttamente nel pozzetto

mediante una condotta interrata.

I predetti militari hanno proceduto al sequestro il predetto pozzetto di scarico collegato alla

fognatura comunale ed hanno deferito all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, il titolare

dell’impianto sia per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali liquidi non pericolosi sia

per il reato di scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione.

L’accertamento ha anche evidenziato l’integrazione di una infrazione amministrativa in

quanto il quaderno di molitura non risultava compilato. Per questa ultima irregolarità sarà

elevata la sanzione amministrativa prevista dalla disciplina tecnica regionale per

l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari

della Regione Campania.