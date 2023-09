I CARABINIERI RECUPERANO E PORTANO IN SALVO TRE CUCCIOLI APPENA NATI

Nella tarda serata di ieri è giunta al “112” della Centrale Operativa della Compagna Carabinieri di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, una richiesta di intervento da parte di una donna che, mentre stava rientrando a casa, ha udito dei vagiti provenire da una scatola adagiata sul ciglio della strada. Dopo essersi avvicinata ha scoperto che i lamenti erano quelli di tre cuccioli appena nati che erano stati da poco abbandonati.

I Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile sono prontamente intervenuti in località Corbara di Sessa Aurunca, dove ai piedi di un albero, infreddoliti ed affamati, lasciati all’interno di una scatola di cartone, hanno trovato tre i cuccioli segnalati.

I militari hanno subito cercato di riscaldarli appoggiando la scatola sul cofano motore dell’auto di servizio e dopo averli avvolti in copertine li hanno portati in salvo in caserma. Dopo aver contattato il servizio Veterinario della Asl, hanno acquistato del latte e grazie ad una siringa sterile hanno provveduto a dar loro da mangiare. Ora, i tre cagnolini stanno bene ed hanno ricevuto tutte le cure di cui avevano bisogno