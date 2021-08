I Carabinieri rintracciano ed arrestano noto pregiudicato

I carabinieri della Sezione Operativa del reparto Territoriale di Mondragone (CE), in Castel Volturno (CE), località Pescopagano, hanno rintracciato ed arrestato il catturando U. C., cl. 1973, residente ad Afragola (NA), pregiudicato. L’uomo è risultato destinatario di un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso mese di giugno dall’ufficio gip del Tribunale di Bologna, poiché ritenuto responsabile di rapina aggravata in concorso, perpetrata il nel 2020 ad Imola, e dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel mese di aprile di quest’anno dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Napoli, poiché riconosciuto colpevole di violenza sessuale continuata, reato commesso nel periodo settembre/dicembre 2015 in Pozzuoli (NA), venendo condannato alla pena di anni 6 di reclusione.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.