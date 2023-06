I CASERTANI DEVONO SAPERE

“Grazie agli emendamenti di Fratelli d’Italia alla

legge di Bilancio i Comuni possono aderire alla

ROTTAMAZIONE QUATER delle cartelle

esattoriali anche se il servizio di riscossione è

affidato concessionari privati (come Publiservizi)”

“Da mesi sto chiedendo all’amministrazione

comunale di intervenire in tal senso.

È sufficiente una delibera in merito per

consentire ai cittadini di poter accedere alle

agevolazioni con un congruo risparmio di

sanzioni e interessi.

Il rateizzo dei tributi dovuti non è ostativo al

dissesto finanziario.”

“Da consigliere comunale ribadisco che un’amministrazione

dalla parte dei cittadini dovrebbe, anzi DEVE, agire SUBITO

nell’interesse di TUTTI i Casertani. ”

“VUOI SAPERNE DI PIU’?

NON ESITARE A FAR SENTIRE LA TUA VOCE

Scrivi a napoletanoavv71@libero.it

Chiama al n. 3381304734 “