I centauri della Campania scelgono il santuario di san Michele per la tradizionale benedizione dei caschi

Maddaloni – Il rituale della benedizione dei caschi è un appuntamento sentito dai motociclisti. Un incontro che si ripete da anni per iniziare insieme l’anno con la protezione divina. Solitamente la manifestazione si svolgeva a Napoli.Quest’anno i centauri della Campania hanno scelto una location diversa. Domenica 8 gennaio alle ore 11.00 si incontreranno sulla collina che sovrasta Maddaloni, dove sorge il santuario di san Michele Arcangelo protettore della città calatina. Un luogo sacro con un panorama incantevole, che spazia dall’ Acquedotto Carolino ai colli tifatini, dalla Reggia di Caserta al Sannio. La benedizione dei caschi, organizzata da Napoli Chapter ITALY since ’92 è aperto a tutti i tipi di moto. “Abbiamo sempre fatto la benedizione a Napoli – ci hanno detto gli organizzatori – questa è la prima volta che viene fatta a Maddaloni e speriamo che diventi una consuetudine vista la meravigliosa cornice.”

L’ invito è per tutti i moticiclisti, ma anche per gli appassionati delle 2 ruote che avranno un’occasione irripetibile per veder radunate tante moto provenienti da tutta la Campania.