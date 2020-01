I cittadini di Recale discutono sulle capacità dell’ attuale amministrazione

A cura di Tacco De Ghino

Recale- In piazza aumentano sempre più’ le persone che discutano sulla capacità dell’amministrazione comunale di portare al termine un programma elettorale che annovera, fino ad oggi, pochi punti realizzati rispetto alle tante promesse del 2017.

Qualcuno ,secondo indiscrezioni, sta già pensando alla nascita di una sede onde discutere di problematiche locali, indipendentemente dai partiti. Secondo rumors sembra che un gruppo di giovani del posto stia prendendo contatti con un noto professionista locale, anche lui al di sopra delle parti, per pungolare l’attuale maggioranza, visto che la minoranza consiliare sembra far sentire poco la sua voce.

Prossimamente sulle mura cittadine inizieranno a comparire manifesti , vista la situazione critica sotto l’ aspetto occupazionale, o Le prossime, imminenti, elezioni regionali sicuramente saranno un primo trampolino di lancio per alcuni esponenti politici locali, dal PD al Partito Socialista Italiano che ,ricordiamo, proprio a Recale nel 1976 contava un centinaio di iscritti alla locale sezione, guidato da un segretario chiamato” Craxi” sia per la stazza fisica che per le sue qualità oratorie.

L’attuale amministrazione attuale sembra in difficoltà nella gestione , Riusciranno questi giovani , emergenti politici,nell’impresa?