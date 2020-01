I cittadini preparano una petizione contro il lungo tempo di attesa alle poste

A cura di Carmine Eliseo

San Prisco- Il primo cittadino Domenico D’angelo sta lavorando per venire incontro alle esigenze della collettività San Prischese.

Nel mirino il plesso postale di Via Massari che in particolar modo nei primi giorni di ogni mese, è praticamente preso d’ assalto dai pensionati i quali sono costretti a lunghe file ed attendere anche alcune ore per prelevare i loro soldi.

Secondo rumors,alcuni utenti stanno organizzando una raccolta di firme da inviare alla Direzione Regionale della Campania ed a quella nazionale per chiedere il tempo prolungato e/o l’aumento del personale.

Nazionale. Attualmente il neo Direttore che collabora attivamente con i suoi più stretti collaboratori ha le mani legate perchè le Risorse Umane sono gestite direttamente dalla sede Regionale Nazionale. Abbiamo informato il primo cittadino, ci ha preannunciato uno dei primi firmatari di questa petizione, e lui ci ha dichiarato testualmente:” Io sono al vostro fianco e quando avete raggiunto un numero considerevole di firme mi impegnerò con l’intero civico consesso se necessario ad andare a Roma alla Direzione Nazionale delle Poste, pur di risolvere il problema”.