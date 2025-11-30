I commercianti ‘accendono’ il Natale in via Stellato. Installati addobbi e luminarie per rendere la strada più attrattiva

I commercianti di San Prisco ‘accendono’ il Natale in via Stellato. Una delle strade più gettonate della città, snodo di collegamento tra i Comuni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere e anche quella che conta il maggior numero di attività commerciali, è stata illuminata a festa con addobbi e luci natalizie che conferiscono all’arteria un ulteriore motivo di attrazione in vista delle prossime festività. L’iniziativa, realizzata con il contributo di Confcommercio e degli esercenti associati, consentirà infatti a cittadini e visitatori di immergersi a pieno nello spirito natalizio. ‘Abbiamo deciso di contribuire con grande entusiasmo all’installazione delle luminarie in via Stellato – spiega Giuseppe Russo, titolare della gioielleria ‘G.M. Preziosi’ – perché crediamo profondamente nel valore della sinergia tra le attività del territorio. Non si tratta solo di rendere questa importante arteria più bella e accogliente durante le festività, ma di dare un segnale concreto di collaborazione. Questo nuovo rapporto, nato grazie all’impegno condiviso di tante realtà commerciali e della Confcommercio, rappresenta per noi un punto di partenza: un investimento nella comunità e nelle iniziative che potremo sviluppare insieme in futuro per valorizzare ancora di più il nostro territorio’. ‘E’ il primo anno che realizziamo questo allestimento – chiarisce Marta Abbate dell’edicola ‘La Notizia’ – e siamo certi che contribuirà a rendere via Stellato ancora più attrattiva, non soltanto per i residenti, ma anche per i cittadini dei Comuni limitrofi. La nostra città non ha infatti nulla da invidiare alle altre realtà del territorio e i suoi abitanti meritano di godere della bellezza che può offrire anche con iniziative come questa. Il nostro è chiaramente soltanto un primo passo ma siamo fiduciosi e certi che avrà un riscontro positivo’. Affluenza, appeal e decoro, i punti chiave secondo Gennaro Cardella, titolare del ‘Fil Rouge Café’: ‘In un momento di grande difficoltà e crisi economica per tante famiglie – fa notare – con i venti di guerra che soffiano anche nel nostro continente, abbiamo voluto restituire alle persone un clima di fiducia e speranza che passa anche e attraverso gli addobbi e le luminarie’. Diciotto le attività commerciali che hanno aderito, consentendo l’installazione delle luci: pizzeria ‘Maida’, ‘Elle Clothing’, ‘D’Angelo e Papa assicurazioni’, ‘Maurizio Falcone Parrucchieri’, ‘Gei Colors’, ‘Paradise Café’, ‘Mondo Baby’, ‘Superemme detersivi’, ‘Bar Freedom’, ‘Graffiamoci’, ‘New Factory bar’, ‘Live Caffè’, ‘Burger Stellato’, ‘Intralot San Prisco’, ‘Taberna urbana pizzeria ristorante’, ‘Fil Rouge Cafè’, gioielleria ‘G.M.Preziosi’ e l’edicola ‘La Notizia’.