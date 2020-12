I Comuni in provincia di Caserta che rinnoveranno il Consiglio Comunale alle amministrative 2021

Le Elezioni Comunali 2021 si terranno in primavera a data da destinarsi in 132 comuni della regione Campania. Ivi, in ciascuno di questi, si rinnoverà il consiglio comunale.

Si voterà in tredici comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In provincia di Caserta i comuni coinvolti sono Baia e Latina, Camigliano, Capodrise, Capriati a Volturno, Carinola, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Frignano, Giano Vetusto, Mignano Monte Lungo, Parete, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Ruviano, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, San Prisco, Sessa Aurunca, Sant’Arpino, Santa Maria Capua Vetere, Sparanise, Succivo, Villa di Briano, Villa Literno.