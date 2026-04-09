I Consiglieri Comunali di “Teverola sostenibile” segnalano Dissesto di Marciapiede e Chiusino in Via Provinciale

I Consiglieri comunali di Teverola Sostenibile, Alfonso Fattore (capogruppo) e Giuseppina Caputo, hanno inviato una PEC al Comune per segnalare il grave stato di degrado del marciapiede in via Provinciale Teverola-Carinaro, in prossimità del condominio “Mi.de.ga”.

Secondo quanto riportato dai consiglieri, la pavimentazione risulta dissestata e il chiusino presente è disallineato, circondato da mattoni divelti e avvallamenti che rendono il passaggio pericoloso per pedoni e veicoli. La documentazione fotografica allegata alla segnalazione evidenzia rischi concreti di inciampo, caduta e danneggiamento.

Si tratta, sottolineano i consiglieri, di una criticità già segnalata in passato dall’amministratore del condominio senza che siano stati adottati interventi risolutivi. La richiesta è quindi di un intervento urgente per il ripristino del marciapiede e la messa in sicurezza del chiusino, a tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano.

Nella stessa comunicazione, Fattore e Caputo sollecitano anche la messa in sicurezza dei sanpietrini di via Cavour, soprattutto nei pressi della statua e dell’ufficio postale, dove si registrano condizioni di pericolo per la circolazione veicolare.

I consiglieri confidano in un intervento celere da parte dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di eliminare le situazioni di pericolo evidenziate e garantire la sicurezza dei cittadini.