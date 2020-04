I dati sui tamponi positivi, ora, in Campania.

In Campania i positivi al Covid-19 restano in linea con il trend al ribasso rispetto alle scorse settimane, mentre sale il conto delle vittime. Sono deceduti altri 4 affetti da Covid-19 in queste ultime ore. Il totale sale a 304. I guariti sono 703, di cui 589 totalmente guariti e 114 clinicamente guariti. Sono 60 in più rispetto a ieri. In Campania i numeri dei positivi al Covid-19 ripartiti per provincia sono: a Napoli: 2.159 (di cui 833 Napoli Città e 1326 Napoli provincia); a Salerno: 607; ad Avellino: 427; a Caserta: 397 a Benevento: 170. Oltre a questi casi sono ancora sotto fase di verifica da parte delle Asl 269 tamponi.

In Campania i positivi al Covid-19 arrivano a 4.074. L’Unità di crisi ha aggiornato in tarda serata i dati: 45 i nuovi casi, risultati dall’analisi di 1.903 tamponi (51.090 dall’inizio dell’epidemia).