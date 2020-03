I droni su Marcianise durante il Covid19

Su Marcianise al fine di migliorare i controlli la polizia municipale locale ha attivato da stamattina un apposito servizio di vigilanza dall’alto con l’uso dei c.d. droni. Il servizio è stato disposto soprattutto al fine di evitare assembramenti innanzi agli uffici postali in occasione del ritiro delle pensioni, difatti nonostante sia stata impostata una modalità di appello dei cittadini ai servizi delle poste in base alla suddivisione per cognome continuano i disagi. Si rinnova, cosí, l’appello ad ognuno a comportarsi con responsabilità e rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, evitando di uscire dal proprio domicilio se non per motivi di assoluta necessità.