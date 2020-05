I “Falchi” della Squadra Mobile di Caserta arrestano padre e figlio per detenzione e spaccio di droga

CASERTA – Gli Agenti della Squadra Mobile di Caserta, operanti presso la Sezione “Falchi”, fermano in strada a Caserta il 26enne Marco GAUDINO, già noto alle stesse Forze di Polizia perché colpito dalla misura dell’obbligo di firma. Nel corso del controllo, gli stessi “Falchi” si accorgono dello stato di nervosismo ed ansia mostrato dal pregiudicato, ragione per cui si recano a casa del giovane.

Per l’occasione si avvalgono anche dell’aiuto offerto dalle unità cinofile della Guardia di Finanza di Aversa, nella fattispecie dei cosiddetti “Baschi Verdi. Giunti in prossimità dell’abitazione, sita in un rione popolare di Caserta, il pregiudicato lancia un grido verso la casa e così facendo mette in allarme il proprio genitore, il 53enne Salvatore Gaudino, che si accorge subito del pericolo.

Nella concitazione del momento, accorgendosi che la stanza del figlio è chiusa a chiave, è costretto a sfondarla con un calcio. All’interno della stanza il padre ha trovato la droga e non ha trovato di meglio da fare che gettare le dosi di cocaina dalla finestra. Sfortunatamente per lui ed il figlio i “Falchi” e le Unità Cinofile della GdF erano fuori alla finestra ed hanno subito trovato la cocaina del peso complessivo di alcune decine di grammi.

Inoltre, nel corso della perquisizione rinvenuto 4.000 euro in contanti nonché un bilancino di precisione per preparare le dosi di droga. I due, ovviamente, sono finiti in carcere in attesa del processo.