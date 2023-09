I fuochi pirotecnici in chiusura della festa del S.S. Crocifisso a Marcianise.

Si conclude questa sera con l’esibizione alle ore 21.00, dei fuochi pirotecnici, la festa civile del S.S. Crocifisso di Marcianise.

La gara si svolgerà presso lo spazio antistante la fiera settimanale in via L. Fuccia e non al Velodromo.

La festa religiosa, continuerà fino a domani, concludendosi con una cena di solidarietà, sul piazzale del Duomo.

Dopo la gradita esibizione di Sal Da Vinci di martedì, ieri sera è toccato alla tradizione locale, con la Pastellesse Sound Group dei Bottari di Macerata.

Questo gruppo sin dalla sua fondazione nel 2006, ha nella sua missione quella di custodire i valori dei canti e dei suoni dei contadini delle nostre terre.

La musica che accompagnava i canti era inizialmente composta da percussioni di botti, di tamburi e di falci, ma il gruppo ha voluto contaminarla, con successo, abbinando a questi strumenti della memoria contadina, chitarra, mandolino e fisarmonica, quest’ultima nella serata di ieri, animata dal marcianisano Angelo Magliacano autore tra l’altro di diversi brani, che compongono la scaletta del gruppo.

Il coinvolgimento della piazza con i ritmi dei brani originali del gruppo, è stato evidente sin dalle prime note, anche perché nel DNA dei marcianisani, la musica “Pastellesse” è presente da generazioni, tramandata dai nostri nonni e bisnonni, che solevano ballare e cantare ‘ngopp ‘o tammurro, e a “fronne e limone” nei cortili o agli angoli delle strade, nelle occasioni festive. Unica pecca, qualche riferimento storico del periodo borbonico non troppo attendibile.

La serata prima della conclusione ha visto sul palco il sindaco di Marcianise Antonio trombetta, accolto inizialmente da una piazza infastidita dalla troppa attesa per l’evento successivo, ma ben presto calmierata dal presentatore, che ha invitato subito alla pazienza, descrivendo e ringraziandone l’impegno, dell’’intera amministrazione affinché la festa si concretizzasse.

Il sindaco ha salutato la piazza dal palco, attorniato da assessori e consiglieri dell’amministrazione cittadina.

A conclusione della serata si è esibito Biagio Izzo, artista comico, atteso da un pubblico numeroso, che però è andato via via scemando nel corso dello spettacolo. Molti, infatti, non hanno completamente apprezzato l’esibizione, complice tanti e continui riferimenti anche espliciti agli organi sessuali sia maschili che femminili, fini a sé stessi. Parafrasando e limitando nel contenuto le parole di un gruppo di spettatori, in similitudine al periodo scolastico appena iniziato, hanno suggerito di rimandarlo almeno a fine quadrimestre.

Quella che si conclude, resta, comunque una bellissima festa, civile e soprattutto religiosa, che ha coinvolto tutta la cittadinanza, sperando che il S.S. Crocifisso, così come accaduto secondo la tradizione, nel passato proteggendo la citta da pestilenze e carestie, continui a sostenere e salvaguardare i cittadini di questa città nel futuro.

Non finiscono qui gli eventi del mese, ricordiamo, che venerdi 15 e sabato 16 settembre, si terrà in piazza Umberto I la terza edizione del “Marcianise Blues Festival”. Nel corso delle serate si potrà gustare un ottimo blues, eseguito da ottimi artisti del genere di provata fama, sotto la direzione artistica del direttore artistico Agostino Grillo.