“I GAY SONO UOMINI A META'” AGENTE CASERTANO A PROCESSO

Il 25 agosto del 2021 tre uomini entrarono in un locale , con il pretesto di bere qualcosa di forte e costoso : <<Facci da bere … la cosa più costosa che avete, anche se siete uomini a metà visto che siete gay>> stiamo parlando di Silvio Mario Spagnolo, 71 enne commerciante di Carmiano, l’agente di polizia penitenziaria Pasquale Cipullo, 50 anni , di Santa Maria Capua Vetere e Angelo Elio Durante, 60 anni , imprenditore di Leverano.

<<Sono orgogliosamente fascista. L’Italia va avanti grazie a noi e non a voi froci>> è così che gli uomini continuano a istigare il proprietario del locale , che li invita ad andarsene , ma due di loro non ne vogliono sapere e quindi Spagnolo inizia a schiaffeggiarlo e Cipullo gli blocca le mani da dietro. Durante , dalla ricostruzione dei fatti non avrebbe preso posizione.

I sanitari hanno poi affermato che le lesioni dell’uomo sono guarite dopo più di quindici giorni. Il giudice Lecce Silvia Saracino all’esito dell’udienza preliminare che si è celebrata in mattinata ha deciso la data del prossimo processo ovvero 19 gennaio 2024.

Ad assistere gli uomini ci saranno gli avvocati Sandro Matino, Andrea Sambati e Antonio Piccolo, mentre per la vittima costituita in parte civile , sarà difesa dall’avvocato Francesco Cazzato.