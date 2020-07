I GIOCHI, UNA REALTÀ’ SEMPRE PIÙ’ SOCIAL E IN CONTINUA EVOLUZIONE

Quando si parla di videogiochi, ormai si parla di quella che è sempre più una realtà che va al di là del gioco stesso, della passione, delle vincite e di tutto quel che circonda un autentico universo virtuale e in perenne espansione. Probabilmente, questa nuova tendenza in futuro entrerà nei libri di storia al pari di altri fenomeni, su tutti i social Network, che hanno stravolto un po’ la vita quotidiana a cominciare da Facebook e da tutti quelli che poi sono seguiti. Al punto da parlare di logiche social, tanto nella vita quando nella quotidianità. Una foto, un video, un gioco per l’appunto, ruotano attorno alla logica della condivisione. Il mondo, tanto grande, è stato riassunto in una manciata di click. Si è dunque dovuto adeguare.

Oggi come oggi, complice la rivoluzione digitale dell’ultimo trentennio, si sente sempre più parlare di gamification collegata ad ogni attività. Si parla cioè di una serie di pratiche trasposte dall’universo dei videogiochi a momenti e situazioni che di ludico non hanno nulla. L’esempio lampante della gamification è offerto dalle app di fitness che contano passi, disegnano programmi di workout e via dicendo, garantendo un bonus o un premio quando si raggiunge il proprio obiettivo: Nike+, applicazione apripista di questa tendenza, deve a tutti questi dettagli parte del suo grande successo. Sulla falsariga si sono mossi i casinò online, o le slot machine online, con gli ormai celebri bonus di benvenuto. Le stesse slot machine online hanno fatto addirittura di meglio: reinventare, sulla logica della gamification, temi e tematiche per arricchire appeal e fascino. Molti temi sono stati per questo adattati a contesti di gioco disparati: si pensi a quello della mitologia, affascinante in ogni letteratura. L’esempio migliore è offerto in questo senso dalla slot machine di Novomatic Book of Ra Deluxe, slot proiettata nel mondo dell’Antico Egitto.

I giochi, insomma, rappresentano meglio dei social gli aspetti sociali stessi. Si pensi a titoli parecchio in voga, soprattutto nel periodo di pandemia, come Fortnite o Call of Duty, prodotti di successo grazie alla modalità in battle royal: questi titoli, come tanti, hanno messo in contatto milioni di utenti in tutto il mondo, grazie alla possibilità di condividere ed interagire. Così il gioco diventa una realtà sociale, di coinvolgimento, addirittura capace di creare legami, amicizie, sodalizi. Se prima qualcuno, per certi atteggiamenti, poteva subire l’accusa di “nerdismo”, oggi la realtà è completamente capovolta: esistono amicizie reali e amicizie virtuali, spesso ugualmente profonde e sincere. Con tutti i rischi e le virtù del mondo online: le truffe sono sempre dietro l’angolo, ma non è un mondo di soli cattivi, come dire. Intanto si annunciano altre rivoluzioni: l’eGaming, soprattutto con gli eSports, sono pronti a reclamare il loro posto all’interno di un mercato che no, non è più una semplice passione ma che, in molti casi, può trasformarsi in una autentica professione.