I giovani di Caserta protagonisti alla Maratona di Earth Day su Raiplay

CASERTA – Raccontano in video e sui social le buone pratiche quotidiane per salvaguardare l’ambiente e proteggere la Terra. Ci mettono la faccia e sfidano i loro coetanei a fare altrettanto. I giovani legati alla Fondazione Mario Diana di Caserta sono tra i protagonisti nella Maratona di Earth Day Italia, trasmessa su Raiplay per celebrare il 50° anniversario della giornata dedicata alla terra nella giornata del 22 aprile.

Mario Di Fonzo, giovane attore campano, racconta come costruire un Dado della Terra da lanciare ogni mattina per ricordarsi una buona pratica che può rendere migliore l’ambiente. Ancora, grazie a Waste Travel 360° conduce i telespettatori in un viaggio virtuale alla scoperta del riciclo della plastica.

Giuseppe, educatore ambientale del progetto Seguimi, insieme a sua moglie Dajana, sono invece i protagonisti della favola Cappuccetto Verde, una rivisitazione in chiave ambientale e con le marionette del racconto dei fratelli Grimm.

Simona, Ilaria, Federica e i loro amici, su TikTok e Instagram, hanno lanciato delle vere e proprie sfide per incoraggiare piccole azioni che fanno la differenza per il pianeta terra, dal raccogliere le bottiglie di plastica, a spegnere la luce quando non è necessario, a non gettare spazzatura dove capita, come talvolta accade nel loro quartiere e nei luoghi di

ritrovo.

“Adoro l’idea di poter fare qualcosa per far arrivare ai giovani l’dea che la Terra è un posto che abbiamo preso in prestito – commenta Simona – Mi rendo conto, che la maggior parte dei miei coetanei, non ha la percezione di quanto le azioni del singolo possono influire sul sistema Terra o di quanto lavoro si è costretti a fare per rimediare a ogni comportamento sbagliato che può essere anche gettare una bottiglia di plastica in spiaggia o per strada.

I comportamenti scorretti sono facili ma io voglio incoraggiare quelli corretti, che sono un vantaggio per tutti”. I video sono stati realizzati dalla Fondazione Mario Diana che ha anche offerto alla Maratona multimediale la copertina d’inizio realizzata da Carlo Sgambato e dall’attore Roberto Baldassarri. In video la sintesi dei progetti presentati all’Earth Day 2020.