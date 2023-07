I giovani sannicolesi alle prese con il primo Memorial in onore di Davide Fusco

Il Memorial Davide Fusco è un modo per ricordare il suo spirito straordinario e per perpetuare il suo impegno verso gli altri.

Per celebrare la memoria di Davide, i suoi amici di sempre hanno organizzato il primo Memorial di calcio a 5, che si terrà presso il campo amato di San Nicola la Strada, situato in via Enrico Fermi 51.

Il torneo si svolgerà nei giorni 13, 14 e 15 luglio, con l’obiettivo di raccogliere fondi per una causa che era molto cara al cuore di Davide.

L’evento prenderà il via alle 18:00 di ogni giorno sopra indicato, cibo, musica e gadget in vendita, tutti dedicati alla memoria di Davide. I proventi delle vendite saranno interamente devoluti all'”ASD Roma Calcio a 5 Non Vedenti”, la squadra nella quale il nostro caro amico Davide giocava con passione e determinazione.

Ci racconta uno dei suoi amici, che parla a nome un poco di tutti i sodali di Davide, Ferdinando Quagliero: “ Davide ha insegnato a tutti noi che la vita può essere un campo di gioco impegnativo, ma se affrontato con coraggio, determinazione e passione, si può trasformare in una vittoria indimenticabile”.

Pertanto tutti coloro che amano lo sport e hanno un ricordo caro di Davide, sono invitati a unirsi al progetto a lui dedicato, nei giorni 13, 14 e 15 luglio presso il campo Amato di San Nicola la Strada.

La nota di Ferdinando Quagliero termine con un invito rivolto erga omnes: “Caro amico unisciti a noi nel primo Memorial Davide Fusco, dove il calcio diventa un simbolo di unità, speranza e resilienza. Insieme, possiamo mantenerne viva la memoria e rendere la sua cara città un luogo migliore in suo onore”.