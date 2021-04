I grandi ex della nostra serie a non perdonano e annientano la Roma

La Roma esce con le ossa rotto dalla trasferta inglese, un risultato molto pesante che probabilmente fa dire addio hai sogni europei dei giallorossi.

Finisce 6-2 e con tutti i gol firmati da giocatori ex serie a, una Roma che è stata anche sfortunata visto che a fine primo tempo era si in vantaggio 2-1 ma aveva già consumato tutti i cambi. Adesso la gara di ritorno molto probabilmente non basterà, sono tanti 4 gol da recuperare e poi là sensazione che dopo questa gara la squadra possa essere distrutta psicologicamente. Ancora una volta i giallorossi hanno dimostrato di soffrire le squadre di un certo livello, apparte infatti la gara di Amsterdam contro Ajax, contro le grandi tra Europa League e campionato non hanno mai vinto i giallorossi.

Nel mezzo della gara di ritorno ci sarà la sfida contro la Sampdoria.