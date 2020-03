I lavoratori appalto igiene ambientale, denunciano probabile utilizzo di lavoratori esterni per raccogliere i rifiuti

MONDRAGONE – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo il comunicato stampa della Segreteria FLAICA Uniti CUB Caserta: “Il settore dell’igiene ambientale in questo periodo è fortemente a rischio. Soprattutto per l’inadeguatezza delle società che operano sul settore. ci giungono voci che a Mondragone la raccolta rifiuti sarebbe stata affidata a lavoratori esterne alla società che gestisce l’appalto per sopperire alle difficoltà odierne.

Se fosse vero è chiediamo al sindaco di intervenire per verificare sarebbe di una gravità estrema. Non è così che si risolve il problema abbiamo bisogno di gente responsabile e di lavoratori adeguatamente protetti per affrontare questa crisi sanitaria. Ci riserviamo di adire alle vie legali a tutela dei lavoratori dell’appalto di Mondragone. F.to Segreteria FLAICA Uniti CUB Caserta”.