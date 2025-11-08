I lavoratori del marchio Patrizia Pepe in protesta.

Ora a Firenze, occupati i locali di piazza San Giovanni, da parte dei dipendenti del marchio Patrizia Pepe. A detta dei lavoratori in presidio, la proprietà non paga gli stipendi da alcuni mesi. Ricordiamo, che il marchio Patrizia Pepe opera nel campo dell’abbigliamento e degli accessori di alta moda dal 1992, quando Patrizia Bambi e il marito Claudio Orrea, hanno lanciato il marchio. Patrizia Bambi ha ricevuto nel 2008 anche il titolo di cavaliere del lavoro. Il Marchio Patrizia Pepe è ufficialmente della società Tessilform SpA, di Campi Bisenzio, che fa capo alla Bambi. I lavoratori quasi tutti di origine straniera lamentano dei problemi economici e sociali, che la mancata retribuzione gli sta creando, dall’impossibilità di pagare gli affitti, alle difficoltà di mettere il piatto a tavola per le loro famiglie.