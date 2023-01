I lavoratori della Jabil continuano la lotta per il posto di lavoro. Il 2022 lo hanno concluso con il Vescovo

Una rappresentaza della RSU, sabato 31 Dicembre ha presenziato al Te Deum, tenuto dal Vescovo di Caserta Pietro Lagnese.

Durante la funzione è stata evidenziata a tutta la comunità, la nostra difficilissima Vertenza.

La RSU Jabil, con una nota inviata stamattina alla Curia Vescovile, ha ringraziato sua Eccellenza per le parole che ci ha dedicato e ha chiesto di essere ricevuti quanto prima per provare a chiedere un intervento ecclesiastico con la Multinazionale Americana.

È questa la dimostrazione che la RSU e i Lavoratori, non lasciano nulla di intentato, pur di scongiurare quello che potrebbe sfociare in un dramma sociale il prossimo 31 Gennaio.

Ad oggi restiamo in attesa di convocazione per un tavolo ministeriale, che auspichiamo arrivi a breve, per trovare soluzioni alternative ai già paventati licenziamenti.