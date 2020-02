I legni di Gustavo Delugan in esposizione presso l’Associazione Alterum di Titti D’Abbraccio

SAN NICOLA LA STRADA – “VISSUTO – RIUSO – MEMORIA – LEGNI di Gustavo Delugan”, è una mostra che si terrà presso l’Associazione “ALTERUM” (Via Appia nr. 102) venerdì 28 febbraio 2020 a partire dalle ore 18:00. Si tratta di una collezione di lavori in legno di recupero con temi contemporanei che saranno il fulcro dell’evento. I temi previsti sono: MIGRANTI -AMBIENTE—EXTRA – (sarà presentato un lavoro inedito sull’ambiente).

Tutti i lavori, 15 pezzi, verranno illustrati singolarmente. Le opere saranno accompagnate da: letture in tema affidate alla dottoressa Annabella ESPOSITO, dall’intervento di Carmen MEDAGLIA, oltre alle incursioni musicali di Marco “DaSkore” FALCO. Ingresso libero.

GUSTAVO DELUGAN è nato in Trentino, trasferitosi a Napoli a seguito della famiglia, qui si è laureato in Ingegneria, conducendo nello stesso tempo, il doposcuola artistico per i ragazzi di strada del quartiere Sant’Erasmo con lo scopo di promuovere l’arte come linguaggio di riscatto e creazione di bellezza.

Oggi G. D. vuole testimoniare il nostro tempo e quindi rappresentare il contemporaneo esprimendosi con pittura e scultura multimateriale utilizzando legni usati, vissuti portatori di memoria. E’ la memoria la chiave di lettura dei suoi lavori, un linguaggio che viene dal passato e che attraverso il RIUSO fornisce nuovi significati che ci mettono in grado di riflettere sul nostro presente, sulla nostra contemporaneità, sulla nostra civiltà e sul futuro delle nuove generazioni.