I maddalonesi denunciano sui social notti insonni e chiedono si ponga rimedio

Maddaloni città di concerto neo melodici notturni e fuochi d’artificio a tutte le ore. La denuncia corre sui social. Da tempo i maddalonesi lamentano questa situazione ma pare che stanotte si sia raggiunto il colmo con fuochi addirittura alle 3.30 del mattino che hanno fatto sobbalzare non pochi cittadini.

“Si può anche morire di crepacuore essendo svegliato di soprassalto alle tre di notte”. ” Mia figlia si è svegliata piangendo”. “Le forze dell’ordine dove sono?” Queste alcune delle segnalazioni che arrivano dai social.

Il caldo è forte, si dorme con porte e finestre aperte ma è inconcepibile ed irrispettoso che ci siano schiamazzi e rumori molesti per 24 ore al giorno. Lamentale arrivano da via Carmignano come da via sant’Eustachio, da via Napoli quanto da via Feudo. Insomma non c’è zona della città che non sia coinvolta. Il malumore è tangibile ed i cittadini chiedono che sia riportato l’ordine e il silenzio è che le regole siano rispettate!