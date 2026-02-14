Unione Astrofili Napoletani Prende il via l’iniziativa de “I Mercoledì del Cielo” organizzata dalla

Il 18 febbraio inizierà il ciclo di Primavera degli incontri di Astronomia di base, consistenti in otto incontri dei quali solo l’ultimo in presenza. A questi incontri possono partecipare tutti gli interessati all’Astronomia, l’ultimo in presenza è riservato ai Soci dell’UAN e a quanti, a fine del ciclo, desiderino associarsi. Il link all’aula virtuale sarà inviato a seguito della iscrizione tramite prenotazione via mail all’indirizzo: presidente@unioneastrofilinapoletani.it entro e non oltre il 16 febbraio 2026 incluso ai fini della organizzazione dell’aula virtuale. Si consiglia la partecipazione ad ognuno soprattutto per chi si è avvicinato da poco alla materia.

Ecco il calendario degli incontri: