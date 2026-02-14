Prende il via l’iniziativa de “I Mercoledì del Cielo” organizzata dalla Unione Astrofili Napoletani.
Il 18 febbraio inizierà il ciclo di Primavera degli incontri di Astronomia di base, consistenti in otto incontri dei quali solo l’ultimo in presenza. A questi incontri possono partecipare tutti gli interessati all’Astronomia, l’ultimo in presenza è riservato ai Soci dell’UAN e a quanti, a fine del ciclo, desiderino associarsi. Il link all’aula virtuale sarà inviato a seguito della iscrizione tramite prenotazione via mail all’indirizzo: presidente@unioneastrofilinapoletani.it entro e non oltre il 16 febbraio 2026 incluso ai fini della organizzazione dell’aula virtuale. Si consiglia la partecipazione ad ognuno soprattutto per chi si è avvicinato da poco alla materia.
Ecco il calendario degli incontri:
– 18/02/2026 ore 21:00 online
Le Costellazioni e gli asterismi; Moto diurno e moto annuo della sfera celeste
– 25/02/2026 ore 21:00 online
Dal Sistema Solare ai Sistemi planetari – I parte
04/03/2026 ore 21:00 online
– Dal Sistema Solare ai Sistemi planetari – II parte
– 11/03/2026 ore 21:00 online
La formazione e l’evoluzione stellare – I parte
– 18/03/2026 ore 21:00 online
La formazione e l’evoluzione stellare – II parte
– 25/03/2026 ore 21:00 online
Cosmologia
– 01/04/2026 ore 21:00 online
Introduzione all’ Astrobiologia
– 08/04/2026 in presenza nell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli
Presentazione delle attività dell’UAN (Sezioni e Gruppi di Ricerca e Gruppi di Lavoro) ed osservazioni.