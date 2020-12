I nostri pescatori sono liberi.

Dopo tre mesi, finalmente, i nostri connazionali potranno riabbracciare le loro famiglie e ritornare a Mazara del Vallo. Nessun regalo di Natale potrà essere più bello!

I 18 marittimi di Mazara erano caduti nelle mani delle milizie di Haftar all’inizio di settembre mentre si trovavano a circa 80 miglia dalla costa di Bengasi.

Grazie al lavoro costante del Governo italiano e al blitz del Presidente Conte e del Ministro degli Esteri Di Maio, i pescatori sono liberi.

Ovviamente il contributo dell’Aise (la nostra intelligence esterna) e del corpo diplomatico è risultato essere fondamentale per riportarli a casa sani e salvi.

Credo che notizie del genere debbano essere accolte da tutti gli italiani, non solo esponenti politici, con gioia e positività…ma non mancheranno certo critiche e parole fuori luogo. Poco importa.

Ciò che conta è aver risolto un caso diplomatico non semplice e aver riportato a casa degli italiani innocenti.