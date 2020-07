I numeri parlano chiaro: un plauso agli impiegati dell’Inps Campania.

Il comunicato in cui Antonio Del Monaco, deputato maddalonese, si congratula con il lavoro dell’INPS nella sua regione.

Ieri mattina ho incontrato la dirigente dell’Inps delle 4 province Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, la Dott.ssa Maria Giovanna De Vivo.

Con cortese collaborazione e disponibilità non ha avuto alcuna remora nel mostrarmi i dati reali e concreti della cassa integrazione in deroga (CIG), testimonianza del lavoro costante di tutti gli addetti ai lavori.

Abbiamo giustamente elogiato il difficile e lungo lavoro dei medici, infermieri, che durante l’emergenza Covid non hanno conosciuto giorni di pausa. Così come le forze dell’ordine.

Va però aggiunto a questa lunga lista anche l’operato degli impiegati Inps, anch’essi impegnati in un lavoro che, come mai prima, non ha avuto sosta nemmeno nei weekend.

Hanno lavorato in sordina, soddisfando quasi a pieno la mole di richieste pervenute con una percentuale, ad oggi, del 94%.

Col Decreto Rilancio, inoltre, sono previste altre 5 settimane di cassa integrazione, a cui l’Inps sta già lavorando.

Le critiche e le lamentele subite sono state ingiuste, poiché molti dei ritardi o degli esiti negativi sono stati causati da errori a monte, probabilmente dalla compilazione delle domande online.

Le 4 province hanno lavorato egregiamente, raggiungendo risultati ottimali: dal primo giugno 2020 sono stati soddisfatti 145.885 lavoratori per un totale di circa 86 milioni e mezzo di euro. A livello regionale parliamo di 260.000 lavoratori per un totale di 163 milioni e mezzo di euro.

Dopo un mese ci troviamo quasi di fronte a un raddoppio nelle 4 province: 273.000 lavoratori soddisfatti con una somma di 154 milioni e mezzo di euro.

I numeri parlano chiaro.

Non come parlamentare, ma come cittadino campano sento il dovere di ringraziare questi impiegati per il lavoro svolto senza sosta, raggiungendo un risultato che in molti probabilmente ignorano.

On. Antonio DEL MONACO