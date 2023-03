I nuovi Soldati dell’Esercito Italiano giurano fedeltà alla Repubblica Italiana

Capua, 24 marzo 2023. Si è svolta, presso la caserma “O. Salomone”, sede del 17°

Reggimento Addestramento Volontari “Acqui”, la cerimonia solenne del Giuramento

di fedeltà alla Repubblica Italiana di 594 Volontari in Ferma Prefissata di un anno

(VFP1), appartenenti al 2° Blocco 2022.

La cerimonia, dedicata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Caporale Giovanni

Secchiaroli, si è svolta alla presenza del Comandante della Scuola di Fanteria,

Generale di Brigata Eugenio Dessì, di autorità militari e civili e dei familiari dei

giurandi.

Il Comandante di Reggimento, Colonnello Matteo Vitulano, rivolgendosi ai Volontari

ha sottolineato «Avete appena fatto una scelta che vi legherà per la vita alla nostra

istituzione, l’Esercito».

“Con questa formula solenne avete espresso la volontà di servire il vostro Paese, vi

auguro le migliori fortune per questo nuovo inizio!” queste le parole del

Comandante della Scuola di Fanteria.

I giovani soldati, terminata la fase addestrativa che permetterà loro di apprendere le

norme che regolano l’organizzazione militare, di conseguire un’adeguata

preparazione fisica nonché di acquisire le conoscenze e le capacità operative basiche

proprie di ogni soldato, raggiungeranno le unità della Forza Armata, dislocate su

tutto il territorio nazionale.