I pazienti di Villa delle Magnolie trasferiti a Maddaloni

Sono già arrivati 4 pazienti da Castel Morrone all’ospedale Covid di Maddaloni, dopo che l’Asl di Caserta ha disposto il trasferimento dalla struttura sanitaria dei circa 40 pazienti presso altri presidi ospedalieri o presso il proprio domicilio. Si prevede un iperafflusso di malati provenienti da questa nota struttura riabilitativa nella quale, a quanto pare, nei giorni scorsi, si è sviluppato un vero e proprio focolaio. Continuano, infatti, a pervenire presso il reparto di sub -intensiva pneumologica calatino altre richieste. Il reparto, attualmente, conta 38 posti – letto, tutti occupati.

Tutti dimessi da Villa delle Magnolie, quindi, e, struttura da sanificare. Intanto, per i degenti di Neurologia andranno fatti i tamponi così come per il personale che opera in reparto. Test rapidi per gli altri, personale e degenti, degli altri reparti della struttura.