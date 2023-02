I primi risultati all’iniziativa digitale sull’operato del Sindaco di Maddaloni

Prosegue l’innovativa iniziativa “La tua pagella al sindaco di Maddaloni”, una nuova opportunità per monitorare e comprendere la soddisfazione della cittadinanza, attraverso il web, sulle politiche e l’attività dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Andrea De Filippo. I cittadini del Comune di Maddaloni possono collegarsi al sito www.defilipposindaco.it ed esprimere una valutazione da 1 a 10 su sei diverse e importanti tematiche cittadine.

Dopo il lancio della campagna digitale, si registrano più di 250 risposte e una percentuale di apprezzamento per l’operato dell’amministrazione registrabile attorno al 60%. Sulle tematiche riportate dal portale digitale, registriamo i seguenti risultati: 61% di apprezzamento per la progettualità legata al Campo Sportivo; 60.70% di apprezzamento per l’adozione del nuovo PUC cittadino; 62.5% di apprezzamento per le nuove dinamiche infrastrutturali legate ai passaggi a livello; 58.90% di apprezzamento per i lavori della rete fognaria di Via Cancello e il 62.5% di apprezzamento per il recupero dell’Ex Convento Cappuccini. La piattaforma digitale analizzerà anche il grado di soddisfacimento della popolazione in rapporto alla rete idrica, ove è già possibile notare una drastica riduzione delle perdite e delle problematiche legate ai servizi idrici. Nel corso degli ultimi anni, l’amministrazione comunale ha registrato meno di 100 perdite, che se rapportate alle oltre 650 di media, che annualmente si registravano, appaiono come un grande risultato. Altra tematica di estrema importanza è quella dell’addizionale IRPEF ridotta nel 2022 all’0.70% e che sarà ulteriormente ridotta allo 0.60% nel corso dell’anno 2023. Inoltre, gli esborsi legati al pagamento dell’IMU risultano in diminuzione dal 10.6% al 10%. L’idea della piattaforma digitale per monitorare e giudicare l’operato della pubblica amministrazione diviene una nuova opportunità per la cittadinanza e per far emergere le relazioni percepite tra l’istituzione, l’operato del Primo Cittadino e la comunità locale.