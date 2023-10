I progetti delle politiche sociali a Marcianise

Una chiacchierata con l’Assessore alle politiche sociali del comune di Marcianise, Antonio Golino. lo incontriamo nel suo ufficio di via Roma, per far conoscere ai cittadini i progetti e le idee che la giunta, ed in particolare il suo assessorato sta mettendo in atto. La prima cosa che salta all’occhio è una scrivania molto affollata di pratiche, ma ordinatamente suddivise, che durante l’intervista a turno ha aperto, per mostrarci parti del contenuto, al fine di supportare quanto ci ha esposto sui vari argomenti trattati.

Partiamo quindi anche in virtù dei disagi sociali emersi in diverse località, non ultima la deflagrazione del problema Caivano, su cosa si stia facendo a Marcianise.

La risposta di Golino, è semplice quanto molto complessa e articolata, il suo faro è il progetto “sport e periferie”. Un bando da cui attingere fondi importanti per il ripristino di alcuni impianti sportivi fondamentali per il recupero del territorio ed evitare la deriva dei ragazzi. Regina degli impianti sportivi marcianisani non in uso, è la piscina comunale, che è attualmente oggetto di verifiche, sia strutturali che burocratiche, per adeguarne alcuni settori, al fine di giungere ad una positiva conclusione e prossima fruizione da parte della cittadinanza.

Nell’ambito sociale, si pone anche, la concessione delle palestre scolastiche ad uso sportivo, a tal uopo è stato rifatto il pavimento della palestra dell’ITIS. Ritornerà a giocare in casa la Volley Marcianise squadra militante nel campionato di A3, sono stati ultimati i lavori di adeguamento del Palamoro dove sarà di scena nel prossimo campionato. Le altre due grandi infrastrutture sportive del comune, ossia lo stadio e il velodromo, sono affidate attualmente alla ASD Real Marcianise e alla Federazione Ciclistica.

Una bella iniziativa di inclusione e recupero promossa dal comune è stata, l’organizzazione del campo estivo, giunto alla terza edizione che è durato cinquanta giorni a cui hanno partecipato 132 bambini. La giornata di chiusura del campo è stata festeggiata nella mattinata di domenica primo ottobre, con una gita per tutti i ragazzi a Napoli, presso città della scienza, dove i bambini hanno visitato il museo interattivo “corporea” dedicato al corpo umano ed il “planetario” nella scoperta dell’universo. Nella stessa giornata del primo ottobre presso il Parco Padre Pio, i ragazzi hanno trascorso un pomeriggio con attività sportive e laboratori ludici.

Un altro solido aiuto alle famiglie si è realizzato con la tempestiva apertura già al primo ottobre, dell’asilo nido comunale, anziché in novembre inoltrato, come avveniva in altri anni.

E’ già iniziato lo studio per incrementare i posti destinati ai bambini nell’asilo comunale, che attualmente ammonta a 60 unità a fronte di oltre 200 richieste annuali.

Da inizio ottobre si sta incrementando la piattaforma digitale del comune. A regime ci sarà la totale digitalizzazione dei documenti, inoltre sarà possibile a breve disporre appuntamenti e richiedere tutti i certificati online.

In collaborazione con l’ASL il 12 novembre, si svolgerà la “giornata della salute” con screening per la prevenzione riservati ai cittadini.

Anche sul fronte dei disagi fisici dei ragazzi si sta lavorando, ed è in corso un progetto con le associazioni del territorio a favore dei ragazzi affetti da autismo. Il progetto prevede il recupero di un manufatto comunale, per creare percorsi e attività destinate a ragazzi che soffrono di disagio fisico e mentale.

Infine un punto interessante per il mantenimento della memoria manuale, degli usi e della tradizione marcianisana, di tutte quelle attività, che si stanno perdendo nel tempo con la perdita delle generazioni più avanti con l’età. L’assessorato, vorrebbe realizzare, in un ambiente del palazzo Monte dei Pegni un progetto rivolto alle signore anziane, affinché realizzino laboratori per tramandare le loro conoscenze su uso dell’uncinetto, ricamo, cucina, etc.

Tra i vari progetti, uno sguardo va rivolto anche all’inclusione e valorizzazione degli stranieri presenti sul territorio. A tal fine si guarda alla possibilità di realizzare la formazione per stranieri, anche avvalendosi di un censimento sia ufficiale che ufficioso, integrandosi con il progetto PRINS pronto intervento sociale dell’ambito C 05 a cui aderiscono oltre a Marcianise, Capodrise, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale e San Marco Evangelista.

Nelle dichiarazioni fatte dell’Assessore, un progetto molto ambizioso che noi tutti gli auguriamo di realizzare per il bene della nostra città, ovviamente non disdegneremo di fare un nodo al fatidico fazzoletto per seguire nel tempo, i passi avanti che si faranno nell’ambito di quanto dichiarato.